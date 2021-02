La Chronique des Bridgerton : Phoebe Dynevor (Daphné) parle de cette scène intime très difficile à tourner !

C'est le succès inattendu de la fin de l'année 2020 ! De jolis débuts pour Shonda Rhimes, qui fait ainsi ses premiers pas sur la plateforme de vidéos à la demande. Critiquée par certains et adorée par d'autres, la série nous transporte au beau milieu de l'aristocratie londonienne du XIXe siècle, plus connu sous le nom de l'époque Régence. On y découvre les aventures de Daphné Bridgerton, fille aînée d'une riche et puissante famille, qui fait son entrée dans la bonne société afin d'y trouver, le plus rapidement possible, un mari riche et à son goût. Malheureusement pour elle (et heureusement pour nous), ses recherches vont s'avérer beaucoup plus compliquées que ce qu'elle ne pensait... Quant à la suite de la série, il semblerait que les fans n'aient pas trop à s'inquiéter du sort de la série. En effet, même si rien a été décidé pour le moment, Chris Van Dusen, le showrunner, souhaiterait diviser le programme en huit parties distinctes. De la même manière que les livres de Julia Quinn, dont la série est inspirée. Quant à la partie deux du programme, cette dernière a été confirmée et devrait être tournée dans très peu de temps. Ouf !

Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore trouvé le temps de regarder La Chronique des Bridgerton, attention SPOILER ! Pour les autres, vous avez indéniablement relevé le fait que les relations intimes entre Daphné et Simon sont très présentes. Or, ce que l'on sait moins, c'est que ces extraits ont été très durs à tourner pour Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor. En effet, comme elle le confie dans un article du magazine Glamour, la jeune artiste a du tourner une scène de masturbation. "C'était la scène la plus difficile à tourner [...] Les directives étaient très spécifiques : je devais avoir un orgasme. C'est une chose difficile à répéter. Vous ne pouvez pas le répéter, vous devez simplement le faire" s'est-elle confiée. Et même si les nombreuses scènes d'amour étaient répétées, celle qui interprète Daphné précise qu'elle n'y serait pas parvenue sans l'aide de Lizzy Talbot, la coordinatrice de l'intimité du show. "Si nous n'avions pas de coordinateur de l'intimité, ce serait notre réalisateur qui serait venu vers moi et m'aurait dit quoi faire. Cela aurait été gênant. Je me sentais tellement en sécurité en sachant que Lizzy était là, de sorte que si quelque chose n'allait pas ou si le réalisateur voulait quelque chose de différent, il pouvait d'abord lui en parler. Je pense que ça aurait été une expérience très difficile si Lizzy n'avait pas été sur le plateau pour me protéger et s'occuper de moi. Personne ne veut qu'un homme lui dise comment avoir un orgasme" conclut celle qui garde tout de même un très bon souvenir de cette première saison de La Chronique des Bridgerton.