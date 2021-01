La Chronique des Bridgerton : on a regardé la nouvelle série Netflix, voilà ce qu'on en pense !

Disponible depuis seulement quelques jours sur Netflix, La Chronique des Bridgerton marque les grands débuts de Shonda Rhimes sur la plateforme de vidéos à la demande. Et quel début ! Critiquée par certains et adorée par d'autres, la série nous transporte au beau milieu de l'aristocratie londonienne du XIXe siècle, plus connu sous le nom de l'époque Régence. On y découvre les aventures de Daphné Bridgerton, fille aînée d'une puissante et riche famille, qui fait ses débuts dans la bonne société afin d'y trouver, le plus rapidement possible, un mari riche et à son goût. Malheureusement pour elle (et heureusement pour nous), ses recherches vont s'avérer beaucoup plus compliquées que ce qu'elle ne pensait... Si vous n'avez pas encore eu le temps de jeter un coup d'oeil à la bande-annonce, on vous laisse le faire sur le champ !

Tout droit sorti de l'imaginaire de la célèbre productrice à l'origine de Grey's Anatomy, Scandal ou encore How To Get Away with Murder, ce nouveau programme met en avant une époque faste du Royaume-Uni dans lequel apparaît un casting diversifié et une intrigue digne des meilleures drama series. La recette pour ce qui s'annonce déjà comme le succès de cette fin d'année ? Une histoire d'amour impossible entre deux personnages que tout semble opposer et un mystérieux corbeau qui prend plaisir à mettre toute l'aristocratie de l'époque en émoi. Vous l'aurez compris, La Chronique des Bridgerton apparaît d'ores et déjà comme le parfait mélange de Gossip Girl et Downton Abbey.

Il ne nous en fallait pas plus pour dévorer rapidement les huit épisodes de cette série adaptée des romans de Julia Quinn. De notre côté, on apprécie le fait de se plonger dans l'histoire tout en restant illuminé par les problématiques de notre société actuelle. Si certaines scènes peuvent s'avérer un peu longues et sans grand intérêt, le résultat final est plutôt réussi et parfaitement distrayant. On en demandait pas vraiment davantage pour terminer l'année comme nous l'avions commencé (devant nos écrans) et pour espérer découvrir une deuxième saison de ce programme qui, il faut bien l'admettre, ne ressemble pas à ce que l'on a l'habitude de pouvoir suivre sur Netflix !