La Chronique des Bridgerton : Le showrunner parle déjà de huit saisons !

Disponible depuis seulement quelques jours sur Netflix, La Chronique des Bridgerton marque les grands débuts de Shonda Rhimes sur la plateforme de vidéos à la demande. Et quels débuts ! Critiquée par certains et adorée par d'autres, la série nous transporte au beau milieu de l'aristocratie londonienne du XIXe siècle, plus connu sous le nom de l'époque Régence. On y découvre les aventures de Daphné Bridgerton, fille aînée d'une puissante et riche famille, qui fait ses débuts dans la bonne société afin d'y trouver, le plus rapidement possible, un mari riche et à son goût. Malheureusement pour elle (et heureusement pour nous), ses recherches vont s'avérer beaucoup plus compliquées que ce qu'elle ne pensait... D'ailleurs, pour celles et ceux qui se pensaient experts de la série, on vous a concocté un quiz qui devrait enfin fixer votre sort sur vos connaissances !

Quant à la suite de La Chronique des Bridgerton, il semblerait que les fans n'aient pas trop à s'inquiéter du sort de la série. En effet, même si rien a été décidé pour le moment, Chris Van Dusen, le showrunner, souhaiterait diviser le programme en huit parties distinctes. De la même manière que les livres de Julia Quinn, dont la série est inspirée. En effet, à en croire ce dernier, il serait nécessaire de faire une partie par personnage : "C'est une famille de huit enfants et il y a huit livres, j'adorerais pouvoir me focaliser et raconter les histoires de chacun des membres de la famille". Une logique qui voudrait donc dire que la saison 2 de la série se focaliserait sur Anthony, la troisième sur Benedict, la quatrième sur Colin et ainsi de suite... Bref, vous l'aurez compris, il y a encore de quoi faire pour les créateurs de l'une des séries les plus populaires de ces derniers mois !