La Chronique des Bridgerton est de retour sur Netflix... Et ça promet !

La saison 2 est arrivée ! Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de la série. Ce n'est d'ailleurs pas Kim Kardashian, qui avait crié haut et fort son fanatisme pour le programme, qui dira le contraire. Elle est d'ailleurs loin d'être la seule puisque des records d'audience avaient été battus lors de la sortie de La Chronique des Bridgerton sur Netflix. De jolis débuts pour Shonda Rhimes, à l'origine de Grey's Anatomy ou How To Get Away with Murder, qui faisait ainsi ses premiers pas sur la plateforme de vidéos à la demande. Critiquée par certains et adorée par d'autres, la série nous transporte au beau milieu de l'aristocratie londonienne du XIXe siècle, plus connu sous le nom de l'époque Régence. Une série qui s'inspire des livres de Julia Quinn, qui a écrit huit ouvrages sur chacun des enfants de la famille Bridgerton. D'ailleurs, Chris Van Dusen, le showrunner, avait évoqué son souhait de diviser le programme de la même manière. Une décision qui, si l'on se fie au premier épisode de la saison 2, a été pris en compte.

En effet, comme l'avait prédit de nombreuses sources, ce deuxième chapitre de La Chronique des Bridgerton devrait bel et bien se concentrer sur Lord Anthony Bridgerton, le fils aîné de la famille, qui doit trouver une fiancée convenable aux yeux de sa famille et de la société dans laquelle il évolue. Un nouveau chapitre qui ne sera donc plus concentré sur la relation passionnelle de Daphné Bridgerton et de son beau prétendant mais plutôt sur celle de son frère aîné. Cela en espérant que ce dernier réussisse à trouver chaussure à son pied. Dès le premier épisode de la saison deux, on remarque ainsi qu'il va jeter son dévolu sur Edwina Sharma, tout juste débarquée d'Inde. Seulement voilà, pour la séduire, il va d'abord falloir dégoter l'aval de la grande sœur de celle-ci. Un challenge qui va tout chambouler et qui risque de créer en lui un choix cornélien. En parallèle, "De l’autre côté de Grosvenor Square, les Featherington doivent accueillir leur nouvel héritier, tandis que Penelope tente d’asseoir sa position dans la haute société, tout en dissimulant son secret le plus inavouable à ses proches" précise le synopsis officiel. Lady Whistledown réussira t-elle à conserver son identité ou sera t-elle démasquée par les membres de la haute société ? Pour le découvrir, il faudra regarder les nouveaux épisodes de La Chronique des Bridgerton sur Netflix !