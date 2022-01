La Chronique des Bridgerton : Daphne de retour dans la saison 2 (PHOTOS)

Des records d'audience avaient été battus lors de la sortie de La Chronique des Bridgerton sur Netflix ! De jolis débuts pour Shonda Rhimes, qui faisait ainsi ses premiers pas sur la plateforme de vidéos à la demande. Critiquée par certains et adorée par d'autres, la série nous transporte au beau milieu de l'aristocratie londonienne du XIXe siècle, plus connu sous le nom de l'époque Régence. Quant à la suite du programme, il semblerait que les fans n'aient pas trop à s'inquiéter du sort de la série. En effet, même si rien a été décidé pour le moment, Chris Van Dusen, le showrunner, souhaiterait diviser le programme en huit parties distinctes pour les huit enfants de la famille Bridgerton. De la même manière que les livres de Julia Quinn, dont la série est inspirée. Quant à la saison deux du programme, la diffusion est prévue pour le 25 mars 2022 sur Netflix. Un véritable soulagement pour les fans de La Chronique des Bridgerton qui commençaient à s'impatienter !

Alors que le mystère demeure toujours entier concernant l'intrigue de cette nouvelle saison, plusieurs sources affirment qu'elle devrait se concentrer exclusivement sur Lord Anthony Bridgerton, le fils aîné de la famille, qui devrait trouver une fiancée convenable aux yeux de sa famille et de la société dans laquelle il évolue. Un nouveau chapitre qui ne sera donc plus concentré sur la découverte de l'amour par Daphné Bridgerton et son beau prétendant mais plutôt sur celle de son frère aîné. Du moins, c'est ce qu'on espère. En parallèle, alors que certains pensaient ne jamais revoir celle qui est désormais devenue duchesse, c'était sans compter les scénaristes qui, à en croire les premiers clichés de la saison 2, ont décidé de faire revenir Daphne Bridgerton dans l'intrigue. On la voit ainsi en train de parler à son frère lors d'une scène intrigante dans un bureau. S'il est quasiment sûr que celle-ci ne sera pas au cœur de l'intrigue la saison prochaine, il semblerait qu'elle apparaisse tout de même quelques fois à l'écran. Mais pour découvrir le pourquoi du comment, il faudra encore patienter !