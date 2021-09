La Chronique des Bridgerton : Anthony en pleine séduction dans le premier extrait de la saison 2 (VIDEO)

Lors de sa sortie il y a quelques mois, La Chronique des Bridgerton marquait les grands débuts de Shonda Rhimes sur Netflix. Et quels débuts ! Critiquée par certains et adorée par d'autres, la série nous transportait au beau milieu de l'aristocratie londonienne du XIXe siècle, plus connue sous le nom de l'époque Régence. On y découvrait les aventures de Daphné Bridgerton, fille aînée d'une puissante et riche famille, qui fait ses débuts dans la bonne société afin d'y trouver, le plus rapidement possible, un mari riche et à son goût. Alors qu'une deuxième saison devrait débarquer dès 2022 sur la plateforme de vidéos à la demande, toutes les sources confirment que cette dernière devrait se concentrer exclusivement sur Lord Anthony Bridgerton, le fils aîné de la famille, qui pourrait enfin trouver chaussure à son pied. Du moins, c'est ce qu'il espère...

Inspiré des livres de Julia Quinn, le programme devrait ainsi se diviser en huit partie distinctes : une pour chacun des enfants de la famille Bridgerton. Dévoilé il y a quelques jours, un premier extrait de la deuxième partie de la série met en scène Anthony Bridgerton face à Kate Sharma, un nouveau personnage incarné par l'actrice Simone Ashley, alias Olivia dans Sex Education. On y aperçoit les deux tourtereaux en train de discuter dans un jardin. Fait assez drôle, l'un des deux semble plus disposé que l'autre à l'idée d'entreprendre une quelconque relation. Rien d'étonnant quant on sait que le personnage de Kate Sharma avait été présenté par Netflix comme "une jeune femme intelligente et têtue qui ne souffre d'aucun idiot - Anthony Bridgerton y compris". Une courte vidéo qui annonce déjà une intrigue riche en émotions pour cette deuxième partie ! En pleine recherche de sa future épouse, le Vicomte pourrait bien patauger quelques épisodes avant de séduire comme il se doit la charmante mondaine. S'il y parvient bien entendu. La réponse d'ici quelques mois !