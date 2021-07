La chanteuse Sia va collaborer avec Amir sur le titre 1+1 !

En février dernier, Sia s'excusait publiquement sur Twitter pour les erreurs commises dans son film Music. Accusée par les internautes de donner une image erronée et caricaturale de l’autisme à travers le personnage interprété par sa petite protégée Maddie Ziegler dans son long-métrage, la chanteuse australienne aura tenté, en vain, d'apaiser les tensions régnant autour de son projet. Un rêve qui s'effondre pour la star internationale qui se voyait déjà en réalisatrice à succès. Pire, l'interprète de Chandelier a même remporté trois Razzie Awards lors de la fameuse cérémonie qui a pour but de distinguer les pires acteurs, scénaristes, musiciens, réalisateurs et films produits par l'industrie cinématographique. Un coup dur qui aura tout de même révélé de beaux titres dont est à l'origine Sia, et qu'elle souhaite continuer à promouvoir.

Dévoilé dans la bande-originale de Music, le titre 1+1 va avoir droit à sa propre version en collaboration avec Amir. En effet, comme le confirme le chanteur français sur Instagram (voir ci-dessus), une reprise de ce morceau aux côtés de la chanteuse sera dévoilé le 13 juillet prochain. Pour l'occasion, c'est un remix de la chanson signé Banx & Ranx qui sera proposé au grand public. On y entendra les voix de Sia, en anglais, et d'Amir en français. Les paroles francophones sont d'ailleurs le résultat d'un travail de Nazim, fidèle acolyte de l'interprète de J'ai cherché. Une collaboration qui a attiré l'attention des internautes et qui pourrait bien s'avérer l'un des tubes de cet été. Encore un peu de patience, ça arrive bientôt !