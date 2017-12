La chanson la plus shazamée de 2017 est ...

Shazam est devenu l'une des applications les plus indispensables. En quelques secondes, elle vous permet de mettre un nom sur une chanson ou un artiste. En boîte ou dans un magazin, l'application est utilisée par des millions de personnes à travers le monde chaque jour. A chaque fin d'année, Shazam dévoile donc les chansons qui ont le plus été recherchées pendant les douze derniers mois au niveau mondial. En 2016 c'était Cheap Thrills de Sia qui avait été la chanson la plus shazamée de l'année et en 2017 c'est donc Ed Sheeran et son fameux Shape Of You qui se glisse tout en haut du classement avec plus de 15 millions de tags !

1. Ed Sheeran - Shape of You

2. Luis Fonsi, Daddy Yankee feat Justin Bieber - Despacito

3. Clean Bandit feat Sean Paul & Anne-Marie - Rockabye

4. Charlie Puth - Attention

5. The Weeknd feat Daft Punk - I Feel It Coming

6. J Balvin & Willy William feat Beyoncé - Mi Gente

7. Kygo & Selena Gomez - It Ain't Me

8. The Chainsmokers & Coldplay - Something Like This

9. Harry Styles - Sign of the Times

10. Burak Yeter feat Danelle Sandoval - Tuesday

11. Ofenbach - Be Mine

12. Calvin Harris feat Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean - Feels

13. Portugal. The Man - I Feel It Steel

Imagine Dragons - Believer

Kaleo - We Go Down

Si la présence de tubes comme Despacito, I Feel It Coming ou It Ain't Me ne surprend pas du tout, c’est du côté des titres électro qui sont classés dans les 15 chansons les plus shazamées qu'on ait agréablement surpris. Les français d'Ofenbach arrache ainsi la 11ème place du classement avec leur irrésistible Be Mine. Quant au Titre Tuesday de Burak Yeter on avait sous estimé son succès à travers le monde ! On est en revanche plus étonné qu'Havana de Camila Cabello et Look What You Made Me Do de Taylor Swift ne soit pas présente dans le top, les voix des deux chanteuses seraient-elles reconnaissables que personne n'aurait besoin de les shazamer ?