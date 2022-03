La chanson la plus écoutée de l'année 2021 est...

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de The Weeknd ! En effet, pour la seconde année consécutive, le chanteur d'origine canadienne se classe à la première place de la chanson la plus écoutée de l'année avec son morceau Save Your Tears. Comme le confirme l'IFPI, la Fédération internationale de l'industrie phonographique, qui dresse le bilan annuel, la chanson a été écoutée plus de 2,15 milliards de fois en douze mois. L'année d'avant, celui qui était en charge de la mi-temps du Super Bowl avait réalisé le même exploit avec Blinding Lights, dont le tempo envoûtant avait littéralement tout balayé sur son passage. C'est donc un doublé pour celui qui entamera bientôt une immense tournée dans le monde.

"Ça a été encore une année brillante pour The Weeknd et 'Save Your Tears' a été sans aucun doute l'une des chansons les plus aimées dans le monde" conclut Frances Moore, cheffe de l'IFPI. Il faut dire qu'avec des chiffres aussi importants, l'artiste dépasse Justin Bieber, Dua Lipa, BTS, et même Ed Sheeran. Toutefois, on retrouve son morceau Blinding Lights à la septième place du classement. Il est ainsi présent deux fois au même titre que Justin Bieber ou Olivia Rodrigo. Un grand bravo à eux pour ces belles réussites !