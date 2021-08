La Casa De Papel : Ursula Corbero émue par le tournage des derniers épisodes

Ces ultimes épisodes, les abonnés de la plateforme Netflix les attendent avec impatience : le 3 septembre prochain, le monde découvrira enfin la suite des aventures de l'équipe de braqueurs la plus célèbre de la télévision. Lorsque nous laissions le Professeur, ce dernier se retrouvait face à Alicia tandis que Lisbonne, de retour au sein de la bande enfilait le costume de leader... une chose est sûre, cette saison à venir (qui sera d'ailleurs diffusée en deux parties) s'annonce intense. La preuve, Ursula Corbero (qui interprète Tokyo) en a été émue aux larmes.

Ursula Corbero

"Je me souviens que je ne pouvais pas arrêter de pleurer pendant le tournage de chaque scène. J'avais mal au ventre parce que beaucoup de choses folles me sont arrivées avec cette série. Ma vie a changé et je me sens reconnaissante et fière. … Tokyo va tellement me manquer, mais en même temps, je pense qu'elle fera partie de moi pour toujours", a ainsi déclaré l'actrice au magazine Harpers Bazaar. Ce chapitre marquera la fin de la série (pour de bon, cette fois). Tokyo et ses acolytes s'en sortiront indemnes comme lors du premier braquages ? Seul le temps le dira.

En attendant septembre, il ne nous reste plus qu'à revoir l'intégralité de la série pour être prêts le jour J !