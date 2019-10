La Casa De Papel : Une saison 5 déjà en préparation ?

Patience ! Alors que la troisième saison en a laissé plus d'un sans voix, La Casa de Papel pourrait bien faire son retour en janvier 2020 (les rumeurs penchent pour le 18 janvier MAIS ne nous emballons pas : rien n'est confirmé !). Toujours est-il que cette quatrième partie est plus qu'attendue : comment le Professeur réagira t-il en apprenant que Lisbonne est en vie ? Que réserve le braquage à Tokyo, Monica et les autres ? Seul le temps le dira. Et la bonne nouvelle pour les fans, c'est qu'une cinquième saison pourrait bien être en préparation.

Une cinquième saison pour la Casa de Papel ?

Si l'on en croit FormulaTV, le tournage de cette fameuse nouvelle partie pourrait débuter en 2020. Aussi, il semblerait que la société de production Vancouver Media ait déjà commencé la pré-production de ces épisodes... mais encore une fois, pas de panique : mieux avant attendre les confirmations officielles avant de hurler de joie. Et ce n'est pas tout ! "A moins que la stratégie de Netflix ne change, cette nouvelle saison sera divisée entre une partie 5 et une partie 6, comme à leur habitude", explique le média. Mais là encore, on se calme. Rappelons que rien ni personne ne confirme tout cela.

Et puis, avant de se pencher sur la saison 5, on a déjà la 4 à voir !