La Casa de Papel : Une saison 4 vient d'être confirmée !

Voilà plus d'un an que nous attendions avec impatience les épisodes de la saison 3 de la Casa de Papel. Sortie vendredi 19 juillet sur la plateforme de vidéos en ligne, il semblerait que cette partie ait déjà rassasié l'enthousiasme de millions de fans à travers le monde. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est donc tout naturellement que celles et ceux qui ont déjà terminé leur visionnage soient dans l'obligation d'attendre l'arrivée de nouveaux épisodes. Toutefois, qu'ils se rassurent, la saison 4 de la série espagnole a déjà été confirmée !

Eh oui, c'est même le créateur de la série en personne, Álex Pina, qui en a parlé le premier. Ce dernier a brièvement évoqué le fait qu'il avait beaucoup à dire dans la nouvelle suite d'épisodes de sa série. De plus, cette partie 4 de la Casa de Papel serait actuellement en tournage jusqu'au mois d'août prochain. Si Netflix n'a pour l'instant pas évoqué de date de sortie précise, on peut imaginer que les prochains épisodes ne soient prêt avant 2020. Il faudra donc s'armer de patience...