La Casa De Papel : Tokyo, El Profesor... ils sont tous de retour dans le teaser de la saison 3 (VIDEO)

Patience, il faudra probablement attendre la rentrée prochaine pour découvrir la nouvelle saison de La Casa De Papel. Vous le savez, Netflix a obtenu qu'une troisième saison soit tournée et ce, malgré les réticences de certains fans. Les scénaristes ont choisi de rempiler et évidemment, on imagine qu'ils ont quelques idées solides. On ne sait pas ce que Le Professeur nous réservera cette fois, on ne sait pas non plus pourquoi la petite équipe se réunira. Pour quel casse ? Où ? Il faudra attendre quelques mois pour le découvrir. Et justement, pour patienter, un petit teaser a été publié (puis partagé sur le compte Instagram d'Alvaro Morte). Voyez plutôt :

"On est de retour" !, s'est exclamé l'acteur. On aperçoit toute la fine équipe : d'abord Tokyo qui rejoint le professeur. Ensuite, Rio, Monica ou encore Denver. Côté casting, on sait que de nouveaux personnages devraient faire leur apparition. Mais encore une fois, il faudra faire preuve de patience. Courage...!