La Casa De Papel : Tokyo au coeur d'un cpin-off ? Úrsula Corberó ne serait pas contre

Attention, soilers !

*Loin de nous l'idée d'être excessif mais, encore une fois, si vous n'avez pas encore eu le temps de rattraper votre retard, on vous conseille de ne pas lire ce qui suit*.

Les cinq premiers épisodes de la cinquième partie de La Casa de Papel s'annonçaient explosifs et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'ont pas déçu. En fait, ils ont même choqué les abonnés de la plateforme qui, évidemment, n'étaient absolument pas préparés à faire leurs adieux à Tokyo. Pour rappel, le personnage maintenant culte était d'ailleurs celui qui, dans l'esprit commun, avait le plus de chances de s'en sortir. Sauf que voilà, Tokyo s'est effondrée et ce coup-là restera au moins aussi violent (si ce n'est plus) que la disparition brutale de Nairobi.

Un spin-off sur Tokyo ?

Lors d'une interview accordée à SensaCiné, Úrsula Corberó (qui a prêté ses traits à Tokyo) s'est confiée sur la fin de son personnage mais aussi sur une possible suite : "J'y avais déjà pensé, vraiment. Je pense que ça pourrait se faire", lâche t-elle en évoquant un possible spin-off. "Il y a certaines personnes du public qui n'aiment pas ce personnage, ça me paraissait intéressant de lui donner l'opportunité de s'expliquer, de mieux comprendre le pourquoi de tout ça (...) Je pense que c'est une très belle histoire et les flashbacks ont donné beaucoup de fraîcheur à la série, je crois que c'était nécessaire puisque cette saison est très sombre, plus sombre que jamais"

La bonne nouvelle pour les fans qui ne seraient pas prêts à dire adieu à cette belle équipe de braqueurs, c'est que les créateurs de la série auraient déjà manifesté l'envie d'explorer les personnages via des spin-offs. Sauf que pour l'heure, rien n'est officiel... patience, donc ! En attenant, la première moitié de la partie 5 est dispo sur Netflix.