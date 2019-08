La Casa De Papel, The Walking Dead, Elite, The 100... les news séries de la semaine !

Si vous avez manqué le meilleur de l'actu série cette semaine, c'est par ici ! On commence avec La Casa de Papel (pour changer !) : tenez-vous bien, la série vient de battre un record spectaculaire sur Netflix - quelques semaines après avoir été rendue disponible sur la plateforme.

Toujours sur Netflix, notez bien le retour d'Elite ! La saison 2 sera disponible le 23 août prochain et pour patienter, la plateforme a livré un premier teaser : on préfère vous prévenir, la saison 2 s'annonce aussi chaude que la première et les élèves ne semblent absolument pas assagis. Autre news importante : 13 Reasons Why a été renouvelée pour un quatrième saison et ce, avant même la diffusion de la saison 3. Mais attention, cette saison sera la dernière !

La série aura une dernière saison

En parlant de dernière saison, The 100 s'achèvera a l'issu de sa septième saison - sur le compte symbolique de son 100 ème épisode.

Clap de fin pour The 100

En ce qui concerne The Walking Dead (qui sera de retour en octobre prochain), on attend une confrontation massive entre Carole et Alpha. On préfère vous prévenir, on a déjà préparé le popcorn pour suivre ce duel 100% féminin.

Bair et Serena de retour ?

Enfin, last but not least : il se murmure que Blair et Serena pourraient faire une apparition dans le reboot de Gossip Girl... rien de confirmé MAIS les actrices ont été approchées !

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news séries !