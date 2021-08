La Casa De Papel teasée en posters, Carrie et Mr Big toujours amoureux... les news séries de la semaine

Focus sur les news série qu'il ne fallait pas laisser passer !

La Casa de Papel en poster

Un premier trailer explosif nous tease une saison de folie pour La Casa de Papel. Alors que Ursula Corbero s'est confiée sur ce tournage plein d'émotion, Netflix a choisi de préparer le retour de la série phare en postant une série de posters : Tokyo, Denver, Rio... ils sont là. Et, ils sont prêts à l'assaut.

Carrie et Mr Big réunis

Autre série très attendue, Sex and The City. Le tournage de la saison inédite se poursuit à New York et, que les fans se rassurent, Carrie et Mr. Big semblent plus amoureux que jamais...

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news série !