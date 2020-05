La Casa De Papel : Savez-vous pourquoi la série a failli ne jamais voir le jour ?

En lisant cela, vous vous dites "Ouf, on l'a échappé belle...", et vous avez parfaitement raison ! Devenue en quelques années la série la plus populaire et la plus regardée de tous les temps sur Netflix, La Casa De Papel a bien failli ne jamais entrer dans votre radar. En effet, lancé en 2017 sur la chaîne espagnole Antena 3, le programme a subi une énorme chute des audiences lors de sa diffusion à la télévision. Un échec cuisant pour le créateur Javier Gomez Santander qui affirmera plus tard : "Le sentiment n'était pas très flatteur, je réfléchissais déjà à mon prochain projet même si j'estimais que cette pauvre série méritait vraiment quelque chose de plus."

Seulement voilà, certains programmateurs avec du flair et travaillant pour la plateforme de vidéos en ligne ont eu la bonne idée de racheter les droits. Devenu un succès immédiat à travers le monde, La Casa De Papel a ainsi pu être prolongé pour quatre saisons. La cinquième partie a d'ailleurs été officialisée pour une sortie dans les mois à venir. Une deuxième chance bien méritée pour ce programme haletant qui a même battu tous les records lors de la sortie de la saison 3 il y a quelques semaines.