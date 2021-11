La Casa De Papel Saison 5 Partie 2 : Netflix publie un teaser haletant (VIDEO)

Vous l'attendez ? Nous aussi : depuis le mois de septembre, les abonnés de Netflix attendent avec impatience la sortie des ultimes épisodes de La Casa de Papel. Pour satisfaire les fans, la plateforme a publié un trailer (aussi haletant que poignant). Mais attention, si vous n'avez toujours pas vu les épisodes précédents, ne regardez pas ce qui suit !

ATTENTION, SPOILERS !

Dans ce trailer de quelques minutes seulement, les braqueurs réalisent la mort de Tokyo. Malheureusement, ils n'auront pas le temps de faire leur deuil : l'armée est toujours prête à stopper le braquage coûte que coûte et, grande première, Le Professeur fera son entrée dans la Banque : si l'on avait déjà vu une course poursuite entre Sergio et Alicia dans un extrait dévoilé précédemment, nous ne savons pas comment ce dernier parvient à retrouver son équipe.

Ces ultimes épisodes s'annoncent haletants et, surtout, plein d'émotion !