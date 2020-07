La Casa De Papel saison 5 : Et si Tatiana était la clé ?

ATTENTION ! SI VOUS N'AVEZ PAS VU LA QUATRIEME PARTIE DE LA CASA DE PAPEL, PASSEZ VOTRE CHEMIN.

En attendant la publication de la cinquième partie tant attendue de La Casa De Papel (patience, pour l'heure, aucune date de diffusion n'a été dévoilée), il nous reste les théories. Pour rappel, à la fin de la quatrième partie, Alicia faisait une entrée remarquée dans la planque du professeur tandis que Lisbonne retrouvait la bande - prête à venger Nairobi. La question reste de savoir comment Sergio va bien pouvoir se tirer de ce pétrin. A t-il vraiment perdu la partie ? Alicia se servira t-elle de lui pour induire l'équipe en erreur et stopper le braquage ? Trop de questions restent sans réponse. Et c'est justement là que les théories entrent en scène.

Alicia / Tatiana

Il y a personnage qui, même si dans l'ombre, a son importance : Tatiana, la femme de Berlin. On vous la refait : alors que de nombreux internautes ont cherché à trouver un lien entre la jeune femme et Alicia (en raison de leur apparence), deux possibilités s'offrent à nous : dans le meilleur des cas, Tatiana (qui est une voleuse professionnelle) pourrait voler au secours de l'équipe en mémoire de Berlin et de son plan. Dans le pire, elle pourrait être celle qui ferait tout basculer.

Les flash-backs nous ont montré que, très lucide, Berlin s'attendait à ce qu'elle le trahisse un jour. De son côté, le Professeur a mis un point d'honneur a rappeler dès la première saison que "vous ne pouvez pas mettre tout le plan en danger pour une femme. C'est la première règle" (depuis, il a croisé la route de Lisbonne mais, passons). Bref, bien que très discrète dans les saisons précédentes, Tatiana pourrait bien tenir un rôle plus important dans les épisodes à venir... reste à savoir dans quel camp elle choisira d'exercer ses talents.