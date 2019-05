La Casa De Papel saison 3 : Quel personnage a été retrouvé par la police ?

Le 19 juillet prochain, les fans de La Casa de Papel pourra enfin regarder la suite des aventures des braqueurs de la fabrique nationale de billets. Attendu pendant plus d'un an, la saison 3 avait bel et bien été annoncée par Netflix. Et alors que certains n'arrivaient pas à se projeter sur la suite des aventures post-cambriolage, c'était sans compter l'imagination des scénaristes et la force des bandes-annonces réalisées par le géant américain. Déjà visionnée presque 2 millions de fois en moins d'un mois, l'extrait annonçait pourtant clairement la couleur : "Les vacances sont terminées" pour le groupe de malfaiteurs.

Il y a quelques heures, c'est un deuxième teaser qui a fait son apparition sur YouTube. Sur la vidéo (qui dure un peu plus de 30 secondes), on aperçoit le professeur qui ôte son masque et s'adresse directement à la caméra. Il débute en expliquant le motif de leur retour. En effet, la police vient d'arrêter un membre de leur équipe et le retient dans un endroit tenu secret. Même si chacun des membres à l'origine du casse n'avait pas l'intention de revenir, c'est cette situation qui les forcerait à réagir. Et à en croire certaines sources, ce serait Rio qui aurait été rattrapé par les autorités. Un indice révélé par Netflix sur son compte Twitter. En effet, alors que la plateforme de vidéo en ligne annonce le retour des braqueurs, seul le nom de Rio apparaît barré. Réponse dans quelques semaines !