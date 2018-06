La Casa De Papel saison 3, Netflix tease la suite de la série phénomène (VIDEO)

ATTENTION ! Si vous ne voulez rien savoir de la troisième saison de la Casa de Papel confirmée (et annoncée) par Netflix, alors on vous conseille de vous éloigner, et vite ! Quelques mois après que la platefome ait annoncé qu'une troisième partie verrait bien le jour, les premières informations commencent (peu à peu) à tomber et, petit bonus, Netflix a même publié un mini trailer - de quoi rendre les abonnés encore plus impatients.

Avant tout, sachez que cette partie très attendue ne sera pas diffusée avant 2019 - tout vient à point qui sait attendre. Et la bonne nouvelle, c'est que le personnage de Berlin (qui, on le rappelle s'était sacrifié) sera bel et bien de retour dans les nouveaux épisodes ! La chaîne Cadena SER a confirmé que l'acteur reprendrait son rôle et on ne pouvait pas être plus heureux. Reste à savoir si ses scènes seront des flash backs ou si, une fois de plus, El profesor aura su duper son monde. En ce qui concerne les personnages, Rio (Miguel Herran), Tokio (Ursula Corbero), Nairobi (Alba Flores), Denver (Jaime Lorente) et Le Professeur (Pedro Alonso) seront bien de retour, tout comme Monica. Par contre, notez que l'inspectrice (Raquel), elle, ne sera pas de retour.

Que réserve la suite ? Réponse l'année prochaine !