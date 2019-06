La Casa De Papel Saison 3 : Marseille, Stockholm... découvrez les nouveaux personnages !

Patience, il ne reste que quelques semaines à patienter avant de pouvoir découvrir la saison 3 de La Casa de Papel. Grâce aux trailers déjà publiés, on a notamment pu se faire une idée de ce que réserveraient les nouveaux épisodes : on sait que la petite bande va se reformer dans l'unique but de sauver Rio. Le petit bonus ? Ils vont évidemment se lancer dans un autre braquage. Et qui dit nouveau casse, dit nouvelle équipe : qui sont les personnages qui se sont joints à Rio, Denver et tous les autres ?

Marseille

La Casa de Papel accueille un nouveau membre : Marseille. pic.twitter.com/O8HdNggKOW — Netflix France (@NetflixFR) 20 juin 2019

Palerme

Stockholm

Bogota

Lisbonne

Si vous avez suivi les premières saisons, alors vous savez que Stockholm n'est autre que Monica. Raquel, elle, prendra le nom de Lisbonne. Une chose est sûre, cette toute nouvelle équipe devrait faire des étincelles. Rendez-vous bientôt sur Netflix pour la voir à l'oeuvre !