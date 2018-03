La Casa De Papel : Netflix tease la saison 2 

"Le tout pour le tout". Voilà comment Netflix tease la deuxième fournée d'épisodes de La Casa De Papel. Vous le savez, la suite de la série espagnole sera disponible dès le 06 avril sur Netflix et du coté des abonnés, on est déjà en transe. "Les choses vont empirer. Et je ne suis pas du genre passif. Je sortirai arme à la main. Le grabuge ? Le grabuge". Voilà qui nous promet quelques épisodes intenses.

La mauvaise nouvelle par contre, c'est qu'après quelques faux espoirs, on a fini par apprendre que non, il n'y aura pas de saison 3 pour la série. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire des croix sur le calendrier et de mettre un cierge pour que Antena 3 se décide à commander quelques épisodes supplémentaires.