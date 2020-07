Semaine chargée côté séries ! Entre La Casa de Papel, Elite ou encore The Walking Dead, on a de quoi faire.

On commence donc avec LA série phénomène signée Netflix. La Casa de Papel entame tout juste le tournage de sa cinquième partie et c'est le Professeur en personne qu'il l'a annoncé. Pour l'heure, aucune date de diffusion n'a été annoncée mais que les fans se rassurent, il y aura bel et bien une nouvelle saison.

En parlant de nouvelle saison, Elite a justement dévoilé le nouveau casting : vous le savez sûrement, le show espagnol rempile pour une quatrième saison. La bonne nouvelle, c'est que de nouvelles têtes vont venir rythmer l'intrigue.

Elite annonce son nouveau casting

Direction maintenant les Etats-Unis : alors que la pandémie de coronavirus sévit particulièrement sur le continent américain, de nombreux tournages se retrouvent ainsi suspendus. Mais que les fans se rassurent, ce n'est pas ce qui fraînera la créativité des scénaristes et producteurs - au contraire : Robert Kirkman le confirme, le film centré sur le personnage de Rick Grimes pourrait en ressortir "meilleur".

La série abordera t-elle la pandémie ?

Enfin, on termine avec Grey's Anatomy et Friends : la série médicale made in US pourrait bien s'inspirer de la pandémie pour ses prochaines intrigues - une nouvelle qui n'est pas toujours bien accueillie... le show saura t-il s'attaquer à un sujet aussi sensible ?

Et, que les fans de Friends se rassurent : on sait enfin si Rachel et Ross étaient en break. Il était temps.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news !