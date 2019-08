La Casa De Papel : Record battu pour la série Netflix !

C'était LA série à ne pas manquer au mois de juillet dernier (d'accord, avec Stranger Things). Il y a quelques semaines, La Casa de Papel faisait son grand retour sur la plateforme avec une troisième partie plus qu'attendue. Evidemment, on ne spoilera personne (sait-on jamais, certains n'ont peut-être encore pas eu le temps de binge-watcher les épisodes). Toujours est-il que la petite bande a fait un retour remarqué dans le seul et unique but de sauver Rio. Dire que les abonnés étaient impatients serait un euphémisme : pendant que certains craignaient une partie répétitive, d'autres priaient pour de nouvelles aventures. Et visiblement, la Casa de Papel n'a pas déçu : la série a battu un record spectaculaire sur Netflix.

Tenez-vous bien, la troisième partie a attiré près de 34,3 million de téléspectateurs ! Résultat, La Casa de Papel est devenue la série la plus regardée dans le monde en une semaine (dans une langue qui n'est pas l'anglais). Aussi, notez que près de 70% des abonnés avaient terminé la partie trois en moins d'une semaine (il y en a qui prennent le binge-watching au sérieux). C'est donc sans grand effort que la série s'est imposée dans le paysage international. Il faudra patienter encore un peu avant la livraison de la saison 4 MAIS, sachez que le tournage a commencé. On peut donc commencer à mettre des cierges et à prier pour que les nouveaux épisodes soient disponibles à la fin de l'année !