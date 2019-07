La Casa De Papel : Qui est Marseille, le nouveau personnage de la série ?

Il y a quelques semaines, le compte Twitter de La Casa de Papel annonçait l'arrivée de nouveaux personnages dans la saison 3 de la série. Parmi ces nouvelles têtes, on a notamment pu remarquer la présence de Marseille (Marsella en voix originale). Interprété par Luka Peros, un acteur d'origine croate, ce nouvel arrivant porte le même nom que la première fiction française produite par la firme de Los Gatos. Un clin d’œil évident sachant que la plupart des personnages dans la série portent des noms de villes (pour ne pas que l'on connaisse leur réelle identité).

Marseille n'est d'ailleurs pas le seul à rejoindre la bande de braqueurs puisque on a notamment pu apercevoir d'autres nouveaux venus tels que Stockholm, Bogotá ou encore Palerme. Disponible dès ce vendredi 19 juillet sur Netflix, La saison 3 de La Casa de Papel mettra donc en scène la suite des aventures de la bande de braqueurs de la fabrique de monnaie de Madrid. Et à en croire les nombreux teasers délivrés au compte-gouttes ces derniers mois, l'intrigue s'annonce forte en émotions. On vous en dit plus dans quelques jours...