La Casa De Papel : Quel personnage es-tu selon ton signe Astro ?

Bélier - Bogota : Meneur dans l'âme, Bogota est du genre à n'écouter que lui. On se souvient qu'au début, avec Nairobi, ce n'était pas toujours ça. Puis, vient la partie 5 où son tempérament de feu refait surface. No spoil mais, clairement, Gandia a eu tout le temps de mesurer son côté Bélier.

Taureau - Stockholm : on a tous besoin d'une Stockholm dans nos vies. On se souvient que Monica tombe amoureuse de Denver alors qu'elle est otage du premier braquage. On te la fait courte : un taureau sera toujours avec de l'amour, de la nourriture et de la protection.