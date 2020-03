La Casa De Papel : Quel avenir pour Nairobi ?

Patience, La Casa de Papel fera son grand retour le 3 avril prochain. Pour teaser ce retour (clairement attendu), la plateforme n'a pas lésiné sur les moyens et les vidéos... pas plus tard qu'hier, Netflix dévoilait d'ailleurs un ultime trailer. Et justement, ce dernier pourrait bien nous aiguiller sur l'avenir de Nairobi.

_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\__________La Casa de Papel partie 4 : J-10. pic.twitter.com/mlq8I1H8RX — Netflix France (@NetflixFR) March 24, 2020

Souvenez-vous, à la fin de la troisième partie, Nairobi était sérieusement blessée. Allait-elle s'en sortir ? C'est la question que tout le monde se posait. Mais visiblement, le dernier teaser en date est plein d'espoir pour le personnage : Furtivement, l'on aperçoit le personnage qui ouvre les yeux avant de prendre une grosse respiration à l'aide d'un masque à oxygène... Nairobi serait-elle sauvé ?

Quel avenir pour Nairobi ?

Difficile d'en être totalement sûr... Il faudra faire preuve de quelques jours de patience avant de pouvoir découvrir le sort des braqueurs. Rendez-vous sur Netflix le 3 avril prochain !