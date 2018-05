La Casa De Papel : Que réserve la partie 3 ? (SPOILERS)

Après quelques petites frayeurs, la saison 3 de la Casa de papel a finalement été annoncée par Netflix. La nouvelle est tombée il y a quelques semaines déjà et il est maintenant pour les scénaristes de se remettre au travail. Evidemment, quand on reprend une série comme celle-ci (qui aurait pu s'arrêter en fin de partie 2, donc), il y a des pièges à éviter - et c'est justmeent ce qui fait peur aux fans. Lors du festival Serie Mania, le créateur Alex Pina a accepté de dévoiler quelques secrets quant aux prochains épisodes. On le repète (une dernière fois) : les spoilers arrivent.

"Il nous fallait d’abord une raison émotionnelle pour réunir à nouveau tout le groupe. Une raison plus symbolique que la quête de l’argent", a t-il expliqué à Premiere et 20 minutes. Attendez-vous donc à un "nouveau braquage", à quelque chose d' "encore plus énorme que celui de la maison de la monnaie" et bien sûr, à "de nouveaux personnages".

"Il va y avoir quelques flash-backs avec des retours sur certains événements de la saison 2 et des faits qui se sont produits bien avant aussi. Il y a aussi des éléments et des personnages complètement nouveaux et différents. On garde donc plusieurs niveaux de temporalité, on creuse le passé et fragmente le temps comme dans les saisons passées", a t-il ajouté. Pour voir les nouveaux épisodes sur Netflix, il faudra patienter jusqu'en 2019... courage, ça passera vite.