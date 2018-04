La Casa De Papel : Peut-on encore espérer une saison 3 pour la série ?

Attention, si vous n'avez pas encore les épisodes disponibles sur Netflix depuis le 6 avril, on vous conseille de ne pas lire ce qui suit ou alors, vous serez spoilés. La série évènement découverte sur Netflix connaît un véritable succès et l'engouement ne désemplit pas. Alors évidemment, avec autant de popularité, une saison 3 serait envisageable. On y a d'ailleurs cru lorsque des photos ont été postées sur les réseaux sociaux (sauf qu'il s'agissait de photos prises lors du tournage de la première saison). Maintenant que la seconde partie a été publiée, maintenant que l'on connaît le fin mot de l'histoire, on est en droit de s'interroger de nouveau : une troisième saison serait-elle envisageable ? La réponse serait oui. Certes, le braquage est terminé. Mais, on ne sait pas ce qui est arrivé aux braqueurs : savoir ce que sont devenus Denver et Monica, Helsinki, Nairobi ainsi que Rio et Tokyo serait un bon fil rouge pour une nouvelle saison.

Lors d'une interview accordée à un média La Nacion (un média argentin) Alex Pina (créateur de la série) n'avait pas l'air très emballé par l'idée : "La Casa de Papel est vraiment née comme une série fermée : c'est un braquage de 136 heures.", a t-il expliqué. "Je suis vraiment heureux du chemin parcouru avec toute l'équipe, de ce que nous avons fait avec la série, mais je ne peux pas dire qu'il y aura une suite ou même un spin-off". Quand y réfléchit, ce serait peut-être la meilleure décision à prendre. Combien de séries ont rempilé avant de se perdre ? Beaucoup trop. On aura eu peu d'épisodes mais au moins, ils étaient tous bons.