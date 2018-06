La Casa De Papel aura sa saison 4 sur Netflix 

Ne jetez pas vos masques et vos combinaisons rouges tout de suite, la Casa de Papel est là pour durer ! Après quelques mois incertains ou personne ne savait s'il y aura une suite aux aventures des braqueurs, Netflix a finalement obtenu gain de cause : le Professeur et son équipe rempileront bel et bien pour une troisième saison. Mais apparemment, ce n'est pas tout ! Une quatrième saison serait -elle aussi- dans les cartons : « Quand Netflix nous a commandé une suite, nous avons réfléchi deux mois avant d’accepter. Nous ne voulons pas décevoir le public. Mais nous avons trouvé une bonne idée en travaillant autour de la fragmentation du temps… Et assurément tous les acteurs seront au rendez-vous », ont déclaré Esther Lobato Martinez et Alex Pina (créateurs de la série) lors du Festival de Monte-Carlo.

Une saison 4 envisagée ?

Est-ce vraiment une bonne idée de perdurer autant ? Seul le temps le dira. Si les créateurs et scénaristes parviennent à éviter les clichés et les pièges possibles, alors on pourra espérer quelque chose de bien pour la suite éventuelle. La saison 3 devrait être publiée en 2019 (pour l'heure, aucune date précise n'a encore été donnée). Mais pour les nostalgiques, les deux premières saisons sont disponibles sur Netlix !