Patience, l'ultime volume de La Casa de Papel sera bientôt disponible sur Netflix : le 3 décembre prochain, nous serons fixés sur le sort des braqueurs les plus célèbres du monde. Après la mort de Tokyo, après la guerre livrée au sein de la Banque, qu'en sera t-il de Lisbonne, de Rio, de Palerme et de leur équipe ? Alors que le Professeur semble disparu (du moins, selon un court extrait précédemment dévoilé par Netflix), comment l'équipe va t-elle s'en sortir ?

Cette courte vidéo nous promet ainsi une fin explosive : le Professeur, épuisé de voir mourir ses proches (Berlin dans le premier braquage mais aussi Tokyo et Nairobi), semble prêt à se lancer dans le combat - arme à la main. Une première. Retrouvera t-il l'équipe ? Qu'en sera t-il de la course poursuite avec Alicia et Marseille ? Pour en savoir plus, il faudra faire preuve de patience...

La Casa de Papel sera de retour le 3 décembre prochain et d'ici là, il ne nous reste plus qu'à imaginer des théories.