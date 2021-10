La Casa De Papel Partie 5 Volume 2 : Le professeur de retour dans un nouvel extrait inédit (VIDEO)

Patience, le deuxième volume de la partie 5 de la Casa de Papel sera disponible dès le 3 décembre. Pour les plus impatients, un nouvel extrait inédit vient d'être dévoilé mais, une fois de plus, on vous conseille de vous éloigner si vous ne voulez rien savoir de la suite !

Dernier avertissement !

Souvenez-vous, il y a quelques semaines, un premier extrait de la suite nous annonçait la disparition du Professeur : Palerme, Lisbonne et tous les autres membres de l'équipe s'interrogeaient d'ailleurs sur la marche à suivre. Eh bien, rassurez-vous le Professeur est toujours en vie ! Dans un nouvel extrait, Sergio, Alicia et Marseille sont en pleine course poursuite : Alicia, avec sa fille sur le siège passager, semble décidée à arriver à ses fins.

La tension est à son comble mais la bonne nouvelle, c'est que le Professeur est toujours en vie. Comment en sont-ils arrivés là ? Quelle sera l'issue de cette course poursuite ? Il faudra malheureusement faire preuve de patience avant de le découvrir... rendez-vous en décembre !