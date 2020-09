La Casa De Papel Partie 5 : Tokyo sera t-elle la seule survivante ?

Le tournage de la cinquième et dernière partie de la Casa de Papel a repris et plus le temps passe, plus les théories affluent. Il faut dire que la fin de la saison précédente en a laissé plus d'un sous le choc : la mort de Nairobi nous a rappelé que la petite bande ne devait rien prendre pour acquis alors évidemment, les internautes tremblent pour les autres. Or, se pourrait-il que Tokyo soit la seule survivante à la fin ? Plus le temps passe, plus cette théorie grossit. Et visiblement, nombreux sont les indices qui la confirme.

Tokyo, seule survivante ?

D'abord, il nous faut rappeler que si Tokyo est la narratrice, c'est avant tout parce qu'elle sera présente à la toute fin de la série - ça, le créateur de La Casa de Papel l'a confirmé. Mais, ce n'est pas tout : Tokyo le dit (plusieurs fois), "elle sera là pour se souvenir de tout". Ensuite, le show est connu pour jouer avec les nerfs de ses spectateurs. Traduction, nous ne sommes pas à l'abris de quelques balles perdues.

Pour l'heure, tout cela n'est que théorie. Il faudra attendre la diffusion de la très attendue cinquième saison pour -enfin- découvrir le sort ultime des braqueurs.