La Casa De Papel Partie 5, The Walking Dead, Grey's Anatomy... les news série de la semaine !

Avis aux fans de La Casa de Papel ! Vous le savez sûrement, le tournage de la cinquième partie (très attendue) de la série évènement a commencé. Et récemment, le community manager de Netflix India a posté un commentaire qui nous laisse imaginer la suite pour le Professeur : pour rappel, Sergio tombait nez à nez avec Alicia à la fin de la partie 4.

Que réserve la suite de TWD ?

On poursuit avec The Walking Dead ! AMC a dévoilé quelques clichés des prochains épisodes (diffusés à compter d'octobre prochain). Au programme, un combat épique contre les Chuchoteurs et une alliance entre Negan et Daryl.

Quel avenir pour Meredith et DeLuca ?

Direction Seattle ! Grey's Anatomy se prépare a reprendre les tournages et l'acteur qui prête ses traits à Deluca s'est confié sur la suite : d'abord, sachez que l'actualité inspirera grandement la suite. Aussi, il n'a pas manqué de partager son point de vue quant au couple que forme DeLuca avec Meredith.

Enfin, Jim Parsons s'est confié quant à la fin de The Big Bang Theory.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news !