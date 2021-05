La Casa De Papel Partie 5 : Netflix dévoile la date de diffusion de l'ultime saison

C'était LA question qui était sur toutes les lèvres : quand la partie 5 de la Casa de Papel serait-elle diffusée ? Après une longue attente (en raison de la situation sanitaire), Netflix a (enfin) dévoilé les dates de diffusion des deux parties qui composeront la partie 5. Tenez-vous bien, les hostilités reprendront le 3 septembre prochain. "Lorsque nous avons commencé à écrire la partie 5 en pleine pandémie, nous avons réalisé que nous devions nous éloigner de ce à quoi les spectateurs pourraient s’attendre d'une saison de 10 épisodes. Nous avons donc utilisé tous les outils à notre disposition pour créer la sensation d’une fin de saison dès le 1er Volume. Nous sommes partis sur un style très agressif, en mettant le gang dans une situation critique. Dans le 2ème Volume, nous nous attachons davantage à l’état émotionnel des personnages. C’est un parcours à travers leurs états d’âme qui nous lie directement à leur départ", a ainsi expliqué Alex Pina via un communiqué.

"Ce qui a démarré avec un braquage se termine avec une famille"

La seconde partie de la saison 5, elle, sera disponible dès le 3 décembre (une façon de célébrer Noël avant l'heure). Côté casting, les fans retrouveront Úrsula Coberó (Tokyo), Álvaro Morte (Le Professeur), Itziar Ituño (Lisbonne), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herrán (Rio) et Jaime Lorente (Denver). Et ce n'est pas tout, deux acteurs rejoindront la fin équipe : Miguel Ángel Silvestre (Sense8) et Patrick Criado seront de la partie.

Plus que quelques mois de patience !