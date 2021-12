La Casa De Papel Partie 5, le showrunner explique pourquoi la série devait s'arrêter

Après de longs mois d'attente, Netflix a rendu disponibles les derniers épisodes de la partie 5 le 3 décembre dernier. Loin de nous l'idée de spoiler (il est encore tôt) mais, après deux braquages, le Professeur et sa bande ont (enfin) tiré leur révérence. Evidemment, contre l'avis de certains, des fans auraient voulu voir les braqueurs continuer sur leur lancée... Or, le showrunner a expliqué les raisons qui l'ont poussé à mettre un terme à la série qui aura connu un succès phénoménal.

La fin d'une ère

"Si on y pense avec du recul, consacrer 2 000 minutes de fiction à faire deux braquages ​​c'est suffisant. Il y a presque l'équivalent de 20 films. Je crois qu'on a déjà imaginé pas mal de choses que l'on pouvait faire avec les personnages, l'intrigue, etc..", a ainsi expliqué Alex Pina. Il ajoute : "Il est bon de clôturer la série La Casa de Papel qui a été absolument splendide et surprenante. Elle devait se terminer par une saison brutale".

Cette cinquième et dernière saison en aura (clairement) choqué plus d'un. La mort de Tokyo, aussi surprenante que violente, aura laissé de nombreux fans choqués. La bonne nouvelle pour ceux qui auraient voulu poursuivre l'aventure, c'est que Netflix ne compte pas se détacher de cet univers : en 2023, les abonnés à la plateformes pourront découvrir le sequel consacré au personnage de Berlin.