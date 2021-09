La Casa De Papel Partie 5 : le final de l'épisode 5 a été complètement ré-écrit avant d'être tourné

ATTENTION SPOILERS !!!

Attention, si vous n'avez pas vu les premiers épisodes la partie 5, on vous conseille de passer votre chemin !

Le 3 septembre dernier, Netflix a rendu disponibles les premiers épisodes de la cinquième (et dernière) partie de la Casa de Papel... dire que la fin en a choqué plus d'un serait un doux euphémisme - nombreux sont les fans qui, deux semaines plus tard, ne se remettent pas du traumatisme de la mort de Tokyo. Or, et si on vous disait qu'à la base, cette fin qui nous a tant choqué n'était pas celle prévue ?

Interviewé par GQ, Javier Gómez Santander a ainsi confié : "On ne dormait pas. Nous étions au téléphone l'un avec l'autre tôt le matin. Nous étions obsédés". Il poursuit : "J'ai dit à Álex (Pina, ndlr) que je ne pensais pas avoir une autre nuit de sommeil décente dans ma vie jusqu'à ce que nous ayons enfin écrit quelque chose que nous aimions." De son côté, Miguel Herrán (qui prête ses traits à Rio) a confié que les fans du show devrait aimer (ou du moins, être satisfaits de) la fin choisie par les auteurs : "mais pour une raison simple : la plupart des gens aiment les choses que je n'aime pas, comme les séries et les choses dont le succès est un mystère. Donc je vais commencer à m'inquiéter le jour où je pense que quelque chose va vraiment bien", a t-il ajouté.

Pour l'heure, nombreux sont les fans qui se remettent de la mort de Tokyo... qui a préféré se sacrifier en s'assurant de tuer Gandia au passage. Pour voir les ultimes épisode la série, rendez-vous le 3 décembre prochain.