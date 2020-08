La Casa De Papel Partie 5 : et si Netflix avait dévoilé la fin du Professeur ?

Patience, la cinquième et dernière partie de la Casa de Papel est actuellement en cours de tournage. Si pour l'heure, aucune date de diffusion n'a été dévoilée, nombreuses sont les théories élaborées quant à la suite (et fin) de la série. On vous remet dans le contexte : lorsque nous quittions le Professeur à la fin de quatrième partie, ce dernier se retrouvait nez à nez avec Alicia. A partir de là, plusieurs hypothèses se sont imposées - de l'arrestation probable de Sergio à un éventuel revirement du côté de la policière. Oui mais, et si le Professeur avait tout prévu ?

Le sort du Professeur dévoilé ?

Son intelligence n'est plus à démontrer : le professeur s'est sorti de situations bien plus périlleuses que celles-ci. Et justement, Netflix India a laissé entendre que ce twist destiné à nous faire trembler ne serait que mise en scène : alors qu'un fan a commenté, "Le Professeur est en état d'arrestation. Que va-t-il se passer ensuite ?", le community manager de la plateforme a répondu : "Si le Professeur est en état d'arrestation, il vaut mieux penser que cela fait partie de son plan. Il s'est mis lui-même dans cette pagaille et nous sommes sûrs qu'il sait absolument ce qu'il fait. *ajuste ses lunettes*"

Sergio avait-il prévu qu'Alicia pourrait le retrouver ? Le connaissant, il a étudié tous les cas de figure. Mais pour savoir ce qu'il en sera vraiment, il faudra attendre *patiemment* l'arrivée de cette fameuse partie sur la plateforme.