La Casa De Papel Partie 5 : C'est officiel, le tournage a commencé !

On ne va pas se mentir, on ne tremblait pas tant que ça : malgré les précédentes déclarations de l'interprète du Professeur, il restait impensable que La Casa de Papel n'ait pas de suite - encore moins avec le cliffhanger qui clôt la quatrième partie. Mais c'est officiel, Alvaro Morte a confié que le tournage de la très attendue cinquième "saison" de la série évènement avait débuté. "I'm Back. The Professor is back" (Je suis de retour. Le Professeur est de retour)", a ainsi posté l'acteur sur ses réseaux sociaux - sans manquer de taguer la plateforme Netflix.

Alors qu'une photo postée récemment a déchaîné les passions (pour rappel, l'on y voyait l'interprète de Berlin de dos), les fans continuent d'élaborer toutes sortes de théories concernant la suite : que fera Alicia ? S'alliera t-elle aux braqueurs ? Et Tatiana, qu'elle est son importance ? Et Berlin, est-il en vie ? Il faudra patienter encore un peu avant d'avoir toutes les réponses à nos questions. Pour l'heure, l'aventure se poursuit en studio !