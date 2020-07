La Casa De Papel Partie 5 : Berlin sera t-il de retour ?

Patience, la cinquième partie de La Casa de Papel devrait bientôt arriver sur Netflix - du moins, on l'espère. Si vous avez vu la fin de la partie précédente, alors vous savez que les enjeux sont énormes : pour rappel, le Professeur se retrouvait nez à nez avec Alicia. Reste à savoir si la policière fera tomber tout le plan judicieusement monté par l'équipe. Mais pour l'heure, ce n'est pas ce qui préoccupe les fans de la série : une photo postée sur le compte Instagram Vancouver Media (boîte de production de la série) affole tout le monde. La raison ? Berlin.

Pedro Alonso s'y fait prendre en photo de dos ce qui ne laisse (presque) plus aucun doute sur sa présence dans la partie à venir. En même temps, Berlin en personne a élaboré ce plan, on l'imagine mal ne plus apparaître dans la suite. Reste à savoir si les scénaristes continueront d'opérer via des flashbacks ou si, comme le réclament les fans depuis sa mort, le personnage fera son véritable retour... patience, nous n'aurons pas les réponse tout de suite !