La Casa De Papel partie 4 : Découvrez la nouvelle affiche officielle (PHOTO)

Si il y avait une série à ne pas manquer ces dernières années, c'était bien La Casa De Papel ! Devenu un véritable phénomène dans le monde entier, le programme d'origine espagnol devrait dévoiler sa quatrième partie en avril 2020. Alors que la production avait partagé un court teaser de cette nouvelle saison il y a quelques semaines, c'est désormais l'affiche officielle qui a également eu droit à sa mise en lumières. Une publication effectuée sur le compte Instagram de la plateforme Netflix, le diffuseur historique de La Casa De Papel.

Sur le cliché, déjà aimé par plusieurs dizaines de milliers d'internautes, on aperçoit une foule de personnages vêtus de la fameuse combinaison rouge et du masque de SalvaDor Dalí. Au centre de l'image, on reconnait les visages des personnages principaux à savoir le professeur, Nairobi, Tokyo, Raquel, Monica ou encore Rio. Une affiche qui ne laisse pourtant pas forcément de place pour le moindre indice concernant le scénario... Il faudra s'armer de patience pour en savoir plus !