C'est LA sortie la plus attendue de cette rentrée : La Casa de Papel fera son grand retour sur la plateforme de streaming le 3 septembre prochain, introduisant au passage pas moins de trois nouveaux personnages. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le aficionados de séries ont hâte de retrouver la fine équipe qui, on le rappelle, était en mauvaise posture dans les derniers épisodes : Tokyo et son équipe ont perdu Nairobi tandis que, de son côté, le Professeur se retrouvait nez à nez avec Alicia. Une première bande-annonce laissait penser que cette saison serait explosive et visiblement, les épisodes à venir seront intenses.

L'épisode 1 (intitulé au bout du rouleau) nous ramènera ainsi tout droit vers la planque du Professeur (trouvée par Alicia). Les épisodes suivant teasent de l'action, des explosions mais aussi le retour de Berlin (toujours en flashback). Bref, on vous laisse patienter avec ce court extrait. Rendez-vous le vendredi 3 septembre !