La Casa De Papel : Netflix prépare un remake de la série en Corée du Sud !

Il y a quelques mois, Netflix dévoilait la quatrième partie de La Casa De Papel ! Une saison tellement attendue par le public qu'elle battait, dès sa sortie, tous les records du nombre de vues sur la plateforme de vidéos à la demande. Alors qu'une cinquième saison devrait débarquer dans les prochains mois, il semblerait que le géant américain ait décidé d'exploiter au maximum le potentiel de ce programme devenu mondialement célèbre. Comme le précise le média Deadline, une version sud-coréenne de la série devrait être lancée très prochainement. Une nouvelle qui semble réjouir Alex Pina, le créateur de La Casa De Papel. "Les créateurs coréens ont développé leur propre langage et culture audiovisuelle depuis des années. Ils sont parvenus, tout comme notre série, à surpasser les frontières culturelles et devenir une référence pour des milliers de spectateurs à travers le monde, surtout chez les jeunes. C'est pour cela que je trouve fascinant que le monde de 'La Casa de Papel' soit si attirant pour les créateurs coréens qu'ils veulent en faire une adaptation. Le fait que l'action se déroulera sur la péninsule de Corée est également un point important dont je me réjouis" précise ce dernier.

Réalisé par Kim Hong-sun, et écrit par l'équipe de scénaristes de Ryu Yong-jae, à qui l'on doit des séries comme My Holo Love et Psychopath Diary, ce remake devrait tout d'abord comporter 12 épisodes. Un projet qui réjouit également Netflix, qui a racheté les droits en 2017 : "La popularité internationale de la série espagnole 'La Casa de Papel' est la preuve que les grandes créations basées sur différentes cultures et langues peuvent être largement distribuées par Netflix et aimées par des spectateurs à travers le monde." Quant à savoir si la production sud-coréenne suivra à la lettre l'intrigue de la série espagnole, il faudra encore attendre un peu avant de le découvrir...