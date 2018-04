La Casa De Papel : Netflix confirme une partie 3 !

Bon, cette fois, normalement, aucun faux espoir : La Casa de Papel aura bel et bien droit à sa troisième partie. Et très franchement, on espère ne pas encore se faire peur pour rien : on se souvient que l'idée d'une troisième partie avait déjà été avancée sur un compte fan mais très vite, la rumeur avait été démentie : il s'agissait en réalité de photos datant du tournage de la saison 1 qui avait induit les fans en erreur. Le créateur de la série s'était déjà confié, expliquant qu'il ne savait pas si une troisième partie verrait le jour. Mais là, c'est Netflix qui le dit : "La fête n'est pas finie".

Une troisième saison est donc prévue pour 2019, exclusivement sur Netflix. Du moins, si l'on se base sur le post de la plateforme. Du côté des fans, on reste mitigé : la braquage est terminé, mieux vaut partir en vainqueur. Que réserve cette troisième partie ? Personne ne le sait encore ! Mais en attendant, Netfix semble bien déterminé à jouer les prolongations. Bonne ou mauvaise idée, on ne peut pas encore juger. Parce qu'on a déjà eu peur une fois, on va tout de même rester attentifs - sait-on jamais, un démenti est si vite à prévoir lorsqu'il s'agit de cette série...!