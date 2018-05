Quand La Casa De Papel inspire un mariage

Personne ne l'avait vu venir et pourtant, La Casa de Papel, série espagnol distribuée à l"international par Netflix, a battu tous les records. Après quelques sueurs froides et surtout quelques faux espoirs, le show aura finalement droit à sa troisième saison. Du côté des fans, on est partagés : une erreur est vite arrivée avec ce genre de décision. Et en parlant de décision justement, vous serez ravis d'apprendre qu'un couple s'est marié... avec en guise de thème, La Casa de Papel.

Casei ❤ Une publication partagée par La Casa de Papel Brasil ???????? (@lacasadepapelbrasil) le 23 Mai 2018 à 7 :41 PDT

On a eu droit aux mariages inspirés par l'univers d'Harry Potter, un mariage tout droit sorti de la série Friends alors très franchement, on ne peut pas prétendre être étonnés. C'est vrai que contrairement à Greys Anatomy, La Casa de Papel n'est pas le genre à célébrer trois mariages en seulement un épisode. Mais visiblement, la série inspire. Si les mariés n'ont pas pris la peine de se déguiser, les témoins, eux, ont enfilé leurs costumes et leurs masques. La saison des mariages approche, en espérant que cela vous inspire !