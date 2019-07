La Casa De Papel : Les hypothèses qui planent au dessus de la saison 4

Et c'est reparti pour un tour. La bande de braqueurs la plus attachante du petit écran est de retour et cette fois, elle a vu les choses en grand. Au programme, un braquage aux allures de misison suicide, un petit peu de plongée, beaucoup (vraiment beaucoup) d'or et évidemment, du suspense. On ne vous en dira pas plus - si vous n'avez pas encore vu les premiers épisodes, mieux vaut ne pas spoiler. Mais, on préfère vous prévenir, ce qui va suivre s'adresse à tous ceux qui sont à jour :

Et maintenant ? Clairement, la troisième partie nous laisse un goût d'inachevé - pour mieux nous donner envie de voir la suite. Parce que oui, une suite à été confirmée par Netflix. Mais alors, que pourrait bien réserver la série ?

LE PROFESSEUR VULNERABLE

On a entendu Palerme parler de charge émotionnelle et au fil du temps, on a fini par comprendre POURQUOI les relations personnelles étaient interdites au sein de cette équipe. Denver (qui a nettement moins de sang-froid que le professeur) le dit : avec Monica dans les parages, il serait capable de tout et n'importe quoi. Eh bien, c'est un peu pareil avec le Professeur et Raquel : la police simule une éxécution et touche le cerveau inébranlable là où ça fait mal. A la fin, Sergio est clair : c'est une guerre. Et quelque chose nous dit que ses sentiments vont le pousser à agir de façon irrationnelle... super.

NAIROBI

NON. Comme 99% des téléspectateurs, nous refusons la mort de Nairobi. Alors on vous l'accorde, il faudrait un miracle pour qu'elle survive à un tel tir. MAIS, l'espoir fait vivre, comme on dit. On sait que toute bonne série présente son lot de personnage morts au combat. Mais tout de même, pas Nairobi. Si jamais elle venait à disparaitre, il n'est pas exclu que les scénariste jouent la carte qu'avec Berlin : bonjour, flashbacks.

ALICIA, EL DIABLO

Vous détestez Alicia ? Bien, ça nous fait un point commun. Mais on ne va pas se mentir, il fallait un personnage de sa carrure en face de l'équipe intrépide. Du coup, on a hâte de voir Raquel en face d'Alicia. Déjà parce que, visiblement, elles se connaissent depuis un petit moment. Mais surtout parce que la confrontation sera probablement explosive.

Si vous avez déjà avalé les huit petits épisodes de cette troisième partie, courage. Il faudra attendre la quatrième encore un peu.