La Casa De Papel : Le professeur dans un nouveau teaser (VIDEO)

Dire qu'on attend cette troisième saison avec impatience serait un euphémisme : La Casa de Papel nous a laissé sans voix avec sa deuxième partie il y a un an et maintenant que Game of Thrones s'est terminée, on ne va pas se mentir, on n'a plus rien à regarder. Heureusement, Netflix est là : le 19 juillet prochain, nos brasueurs préférés feront leur grand retour. Et en attendant, le professeur à un message : c'est cadeau !

"Tous ceux qui voient en ce masque un symbole de résistance comprendront alors le but derrière notre retour. La police a arrêté l'un de nos membres et le détient caché. Nous n'avions pas l'intention de revenir, mais face à une telle situation, nous sommes obligés de réagir. Et cette fois-ci, nous allons le faire de façon mémorable", dit-il dans une courte vidéo (35 secondes). Visiblement, il ne sera pas question de braquage. Par contre, la fine équipe prépare une vengeance qui, visiblement, sera mémorable.