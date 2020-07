La Casa De Papel : La théorie surprenante qui tease l'éventuel retour de Berlin

C'est en tout cas la question que tous les fans de la série se posent. Pour rappel, la semaine dernière, une simple photo postée sur les réseaux sociaux provoquaient l'effervescence. La raison ? L'on y voyait l'acteur interprète de Berlin posant de dos. Jusque ici, rien de bien fou : le tournage de la série reprenant, Berlin étant présent dans les flash backs, pas de raison de paniquer. Puis, les fans inconditionnels ont réfléchi : et si Berlin faisait son véritable retour ? Et s'il n'était pas mort ? Les théories se suivent (et ne se ressemblent pas) et sur Reddit, un utilisateur a proposé une idée qui, finalement, n'est pas si folle. On vous explique.

Berlin est-il en vie ?

Alors que de nombreux fans voient en Tatiana la clé de l'énigme, d'autres préfèrent se replonger dans le passé : souvenez-vous, quand Berlin a été tué. Et s'il avait survécu ? "Lorsque Suarez et les autres policiers ont criblé de balles le corps de Berlin (ou son gilet), quelques balles l'ont blessé mais le gilet a sauvé ses organes vitaux. Et il a survécu", explique ainsi awisekiddo (utilisateur Reddit). Il poursuit : "Suarez a découvert cela et l'a dit à Prieto qui a pris la décision de le maintenir prisonnier et de le torturer hors de la ville, dans une base ou sur une île secrète. Pour le moment, seuls Suarez, Prieto, Tamayo et Alicia sont au courant de l'endroit où se trouve Berlin". l'idée ici serait donc d'utiliser Berlin comme monnaie d'échange. Mais, ce n'est pas tout !

En imaginant qu'Alicia puisse intégrer la bande de braqueurs, cette dernière pourrait avoir un rôle à jouer : "Si elle rejoint le gang, elle le dira au Professeur pour prouver sa loyauté et la saison 5 et 6 pourraient concerner le sauvetage de Berlin", termine t-il. La théorie n'est pas si folle et se vérifiera peut-être... en attendant, il faudra faire preuve de patience.