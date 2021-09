La Casa De Papel : La théorie réfutée par Ursula Corbero (Tokyo)

ATTENTION, SPOILERS !

On ne le dira jamais assez : si vous n'avez toujours pas vu les premiers épisodes de la partie 5 de La Casa de Papel, passez votre chemin !

C'est probablement LA série dont tout le monde parte en ce moment : le 3 septembre dernier, Netflix publiait la très attendue partie 5 de La Casa de Papel qui, on le rappelle, mettra un point final au show espagnol. Au terme des cinq premiers épisodes, les téléspectateurs ont notamment dû faire leurs adieux à Tokyo - personnage qui, depuis le début, s'est imposé parmi les favoris : Tokyo s'est sacrifiée, préférant vaincre Gandia et sauver les braqueurs plutôt que de fuir. En mourant, Tokyo en a choqué plus d'un (et c'était là toute l'intention des scénaristes) mais aussi -et surtout- elle a anéanti l'un des théories les plus populaires de la toile :

"Beaucoup de gens l'ont dit depuis la première saison, qu'elle a raconté tout ça depuis la prison. Et puis, il y avait des gens qui, quand ils me voyaient sur l'île, pensaient que j'écrivais tout depuis l'île. Mais ni l'un, ni l'autre. Je n'en dis pas plus", a ainsi déclaré l'actrice lors d'une interview pour Netflix.

La théorie sur Tokyo qui ne tient plus la route

Bien que Tokyo ne soit plus, il se pourrait bien que, comme Alba Flores (Nairobi) ou Pedro Alonso (Berlin) Ursula Corbero puisse être de retour... pour jouer quelques flashbacks.

Pour savoir quel sort les scénaristes réservent aux braqueurs les plus célèbres du monde, rendez-vous le 3 décembre prochain - pour la mise en ligne des cinq ultimes épisodes.